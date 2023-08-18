«Интер» предложил за Павара на 5 млн меньше, чем требует «Бавария»

«Интер» и «Бавария» обсуждают трансфер защитника Бенжамена Павара.

Как стало известно на днях, «нерадзурри» предложили за 27-летнего футболиста 25 млн евро, на что мюнхенцы ответили отказом. По информации журналиста Даниэле Мари, расхождение между клубами не столь велико, как предполагалась прежде: «Интер» должен улучшить своё предложение всего на 5 млн евро, чтобы удовлетворить запрос немецкого гранда. «Бавария» намерена заработать на продаже француза 30 млн евро без учёта бонусов.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бенжамена Павара в 40 млн евро. Контракт игрока истекает в следующем году.