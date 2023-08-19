«Интер» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках первого тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Монцу».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Монца
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Протокол игры
|(1:0) Мартинес Лаутаро8'
Зоммер Янн•Дармиан Маттео•Де Врей Стефан•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Тюрам Маркус•Мартинес Лаутаро 32'
Ди Грегорио Микеле•Д'Амброзио Данило•Мари Пабло•Кальдирола Лука• 41'Чиурриа Патрик•Кирьякопулос Георгиос•Гальярдини Роберто•Пессина Маттео•Колпани Андреа•Капрари Джанлука•Марич Мирко
19 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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