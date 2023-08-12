«Болонья» не продаст Арнаутовича, на которого претендуют два топ-клуба Серии А

В «Болонье» исключают продажу нападающего Марко Арнаутовича.

На 34-летнего игрока претендуют миланский «Интер» и «Рома». Агент австрийца открыто заявил о его готовности сменить обстановку, однако в «Болонье», похоже, настроены решительно: «Арнаутовича нет на трансферном рынке. Он незаменим для нашей команды», – цитирует Football Italia спортивного директора Джованни Сартори.

Известно, что «Рома» уже сделала предложение по Арнаутовичу, но сам форвард предпочитает вариант с переходом в «Интер». Трансферная стоимость футболиста, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 5 млн евро.