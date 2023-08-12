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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» не продаст Арнаутовича, на которого претендуют два топ-клуба Серии А

12 Августа 2023 • 00:12 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

В «Болонье» исключают продажу нападающего Марко Арнаутовича.

На 34-летнего игрока претендуют миланский «Интер» и «Рома». Агент австрийца открыто заявил о его готовности сменить обстановку, однако в «Болонье», похоже, настроены решительно: «Арнаутовича нет на трансферном рынке. Он незаменим для нашей команды», – цитирует Football Italia спортивного директора Джованни Сартори.

Известно, что «Рома» уже сделала предложение по Арнаутовичу, но сам форвард предпочитает вариант с переходом в «Интер». Трансферная стоимость футболиста, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Рома Интер Милан Марко Арнаутович трансферы футбола - лето 2023
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