Маротта: «Интер» делает всё возможное для подписания Павара

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта дал комментарий относительно переговоров о переходе защитника «Баварии» Бенжамена Павара.

«Мы не будем объявлять о подписании Бенжамена Павара сегодня, но мы в хорошем положении на переговорах. «Интер» делает всё возможное, чтобы подписать его, у нас есть амбиции. Это не иллюзия, мы чувствуем, что можем это сделать», — заявил функционер «нерадзурри», слова которого приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что «Интер» и «Бавария» не могут сойтись на стоимости перехода чемпиона мира - 2018. Напомним, что Бенжамен Павар выступает в составе «Баварии» с 2019 года, выиграв четыре золота немецкой Бундеслиги и Лигу чемпионов в 2020 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 40 миллионов евро.