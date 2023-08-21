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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маротта: «Интер» делает всё возможное для подписания Павара

21 Августа 2023 • 12:36 Комментировать
Интер Милан
2:0
Монца
окончен

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта дал комментарий относительно переговоров о переходе защитника «Баварии» Бенжамена Павара.

«Мы не будем объявлять о подписании Бенжамена Павара сегодня, но мы в хорошем положении на переговорах. «Интер» делает всё возможное, чтобы подписать его, у нас есть амбиции. Это не иллюзия, мы чувствуем, что можем это сделать», — заявил функционер «нерадзурри», слова которого приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что «Интер» и «Бавария» не могут сойтись на стоимости перехода чемпиона мира - 2018. Напомним, что Бенжамен Павар выступает в составе «Баварии» с 2019 года, выиграв четыре золота немецкой Бундеслиги и Лигу чемпионов в 2020 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Бенжамен Павар
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