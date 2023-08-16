Арнаутович – о возвращении в «Интер»: «13 лет назад я мало думал о футболе, сейчас всё иначе»

Новичок «Интера» Марко Арнаутович прокомментировал свой переход.

34-летний нападающий присоединился к «нерадзурри» на правах аренды из «Болоньи». Сделка предусматривает обязательство выкупа при определённых условиях.

«Я очень рад, для меня большая честь снова выступать за «Интер». Я был скорее болельщиком, чем игроком, когда находился здесь 13 лет назад, но теперь я пришёл для того, чтобы помогать команде побеждать. Прошло много времени, с тех пор я сильно изменился. В те годы я был вспыльчив, мало думал о футболе, а сейчас у меня есть семья, я стал гораздо спокойнее. Надеюсь, всё сложится наилучшим образом. Я хочу забивать голы, и я знаю, как это делать», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Арнаутовича.