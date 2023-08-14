«Интер» заплатит за Арнаутовича 10 млн евро

Топовый инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях поделился новыми подробностями перехода Марко Арнаутовича в миланский «Интер» из «Болоньи». Так, миланцы заплатят середняку чемпионата Италии за 34-летнего австрийского форварда 10 млн евро.

Отметим, действующий контракт австрийца с «Болоньей» рассчитан ещё на два сезона. В сезоне минувшем форвард отметился за свою команду 10 голами и ассистом в 21 матче Серии А.

Ранее сообщалось имя форварда, которого «нерадзурри» рассматривали в качестве альтернативы Арнаутовичу. Но похоже, что выбор пал на возрастного австрийца.