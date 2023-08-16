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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» объявил о переходе Арнаутовича официально

16 Августа 2023 • 22:49 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Пресс-служба миланского «Интера» официально объявила о переходе нападающего Марко Арнаутовича.

Согласно информации с официального сайта «нерадзурри», легенда австрийской сборной перешёл в состав «змей» из «Болоньи» на правах аренды с правом обязательного выкупа, которое будет активировано после выполнения определённых условий. В сообщении о подписании игрока вспоминается игровой путь 34-летнего форварда, включая сезон 2009/2010, проведённый в футболке «Интера».

Напомним, что в минувшем розыгрыше Серии А нападающий провёл 23 , забив десять голов при одной результативной передаче. Ранее сообщалось, что трансфер обошёлся в десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Арнаутович трансферы футбола - лето 2023
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