Пресс-служба миланского «Интера» официально объявила о переходе нападающего Марко Арнаутовича.

Согласно информации с официального сайта «нерадзурри», легенда австрийской сборной перешёл в состав «змей» из «Болоньи» на правах аренды с правом обязательного выкупа, которое будет активировано после выполнения определённых условий. В сообщении о подписании игрока вспоминается игровой путь 34-летнего форварда, включая сезон 2009/2010, проведённый в футболке «Интера».

Напомним, что в минувшем розыгрыше Серии А нападающий провёл 23 , забив десять голов при одной результативной передаче. Ранее сообщалось, что трансфер обошёлся в десять миллионов евро.