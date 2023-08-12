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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» близок к подписанию защитника «Монцы» слухи

12 Августа 2023 • 19:00 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Защитник «Монцы» Карлос Аугусто в ближайшее время может пополнить состав «Интера».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, представители «Интера» достигли устного соглашения о трансфере 24-летнего бразильского игрока «Монцы».

По информации источника, «Интер» арендует Аугусто с обязательным правом выкупа. Отмечается, что сделка обойдется «нерадзурри» в 13 миллионов евро плюс бонусные выплаты. Кроме того, определенный процент от трансфера получит бразильский «Коринтианс», бывший клуб Аугусто.

Первый тур нового сезона чемпионата Италии стартует 19 августа. В этот день «Интер» примет на своем поле «Монцу». Начало — в 21:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Монца Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023 Карлос Аугусто
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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