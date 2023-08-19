«Бавария» готова продать Павара, но «Интер» должен удовлетворить финансовые требования

Мюнхенская «Бавария» готова этим летом продать защитника Бенжамена Павара, контракт которого заканчивается в конце сезона. По информации от журналиста Филиппа Кесслера, «красная машина» открыта к продаже француза, но при этом руководство мюнхенцев требует от миланского «Интера» заплатить полную стоимость в районе 35 миллионов евро.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель хотел бы сохранить Павара в своей команде, но сам француз не желает оставаться. Если «Интер» не удовлетворит финансовые требования мюнхенцев, Павар будет вынужден остаться в клубе до конца своего контракта.