«Интер» договорился о подписании полузащитника «Удинезе» Самарджича

«Интер» близок к подписанию полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Интер» согласовал трансфер 21-летнего серба за 15 миллионов евро. При этом отмечается, что «Удинезе» получит игрока миланской команды Джованни Фабиана, который перейдёт в клуб из Удине на правах аренды с опцией последующего выкупа.

В прошлом сезоне Самарджич провёл за «Удинезе» 39 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 14 миллионов евро.

Новый розыгрыш чемпионата Италии стартует в следующем месяце. Свой первый матч «Интер» проведёт 19 августа против «Монцы».