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Чемпионат Италии. Серия А

Димарко: «Интер» потерял важных игроков, но достойно усилился»

25 Июля 2023 • 23:31 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Левый защитник миланского «Интера» Федерико Димарко поделился мыслями о трансферной кампании клуба.

«Последний сезон сложился замечательно как для всего «Интера», так и персонально для меня. Мы проиграли в финале Лиги чемпионов, но дали повод для гордости нашим болельщикам.

В это межсезонье мы лишились многих важных и опытных игроков, но и усилились тоже достойно. В команду пришли Давиде Фраттези, Янн Биссек и Маркус Тюрам, которые ещё молоды, но уже достигли многого, а также опытный Хуан Куадрадо, в своё время игравший в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Димарко.

Напомним, что ряды «Интера» покинули Андре Онана, Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Милан Шкриньяр и Эдин Джеко.

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Интер Милан Федерико Димарко трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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