Бывший голкипер «Интера»: «Зоммер - загадка для Италии, я бы поставил на Аудеро»

Бывший вратарь миланского «Интера» Альберто Фонтана прокомментировал ситуацию с голкиперами, сложившуюся после ухода Андре Онана и Самира Хандановича. Взамен миланский клуб пригласит швейцарца Янна Зоммера, а также Эмиля Аудеро из «Сампдории». Фонтана считает, что от Аудеро на первых порах может быть даже больше толку, чем от Зоммера.

- Зоммер - загадка для итальянского чемпионата. Он отличный голкипер, но в Италии есть своя специфика. Я уважаю Аудеро. Он провел исключительно хороший сезон в «Сампдории», - цитирует слова Фонтаны fcinter1908.it.

В первом туре стартующего итальянского чемпионата «Интеру» предстоит сыграть с «Монцей».