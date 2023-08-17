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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший голкипер «Интера»: «Зоммер - загадка для Италии, я бы поставил на Аудеро»

17 Августа 2023 • 03:38 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
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19.08 21:45

Бывший вратарь миланского «Интера» Альберто Фонтана прокомментировал ситуацию с голкиперами, сложившуюся после ухода Андре Онана и Самира Хандановича. Взамен миланский клуб пригласит швейцарца Янна Зоммера, а также Эмиля Аудеро из «Сампдории». Фонтана считает, что от Аудеро на первых порах может быть даже больше толку, чем от Зоммера.

- Зоммер - загадка для итальянского чемпионата. Он отличный голкипер, но в Италии есть своя специфика. Я уважаю Аудеро. Он провел исключительно хороший сезон в «Сампдории», - цитирует слова Фонтаны fcinter1908.it.

В первом туре стартующего итальянского чемпионата «Интеру» предстоит сыграть с «Монцей». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Янн Зоммер Эмиль Аудеро Альберто Фонсека
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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