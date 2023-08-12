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Чупо-Мотинг может сменить «Баварию» на топ-клуб Серии А слухи

12 Августа 2023 • 21:17 Комментировать
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Бавария
18.08 21:30

Миланский «Интер» включил в шорт-лист нападающего «Баварии» Эрика Чупо-Мотинга.

«Нерадзурри» по-прежнему не подписали центрфорварда, несмотря на давно ведущуюся работу. Недавно клуб выбыл из борьбы за Фоларином Балогуном, посчитав запрос лондонского «Арсенала» завышенным. По информации La Gazzetta dello Sport, новой кандидатурой в списке целей «Интера» стал Чупо-Мотинг. Ожидается, что «Бавария» охотно изучит предложения по 34-летнему камерунцу, так как недавно команду пополнил Гарри Кейн. 

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чупо-Мотинга в 5 млн евро. В прошлом сезоне форвард отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами, отыграв 30 матчей за мюнхенский коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Эрик Чупо-Мотинг трансферы футбола - лето 2023
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ВЕРДЕР БАВАРИЯ
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