Миланский «Интер» включил в шорт-лист нападающего «Баварии» Эрика Чупо-Мотинга.

«Нерадзурри» по-прежнему не подписали центрфорварда, несмотря на давно ведущуюся работу. Недавно клуб выбыл из борьбы за Фоларином Балогуном, посчитав запрос лондонского «Арсенала» завышенным. По информации La Gazzetta dello Sport, новой кандидатурой в списке целей «Интера» стал Чупо-Мотинг. Ожидается, что «Бавария» охотно изучит предложения по 34-летнему камерунцу, так как недавно команду пополнил Гарри Кейн.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чупо-Мотинга в 5 млн евро. В прошлом сезоне форвард отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами, отыграв 30 матчей за мюнхенский коллектив.