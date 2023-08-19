«Бавария» приняла окончательное решение по Павару

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Французский футболист рассчитывал сменить обстановку, а подписать его был готов миланский «Интер». Согласно сведениям авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, «Бавария» не позволит Павару уйти – игрок должен провести предстоящий сезон в Мюнхене. Таким образом, «нерадзурри» придётся отказаться от планов по приобретению центрбека, способного сыграть на фланге защиты.

Известно, что Бенжамен Павар не планирует продлевать контракт с «Баварией», истекающий летом следующего года.

Интерес к 27-летнему французу также приписывался «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Арсеналу».