Чалханоглу: «Интер» должен избежать ошибок, допущенных в прошлом сезоне»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу поделился мыслями о состоянии команды в преддверии старта сезона.

Коллектив Симоне Индзаги обыграл «Ред Булл Зальцбург» в товарищеском матче (4:3). После завершения встречи турецкий футболист высказался о скором начале сезона: «Мы хотим удачно стартовать в Серии А. Важно не допускать тех же ошибок, что были допущены в прошлом сезоне. Сегодня было несколько неудачных эпизодов, но за последнее время мы прибавили как в игре с мячом, так и при обороне. Единственное, что действительно важно, – это готовность проявить себя на поле в официальных матчах», – поведал в интервью Inter TV Чалханоглу.

19 августа «Интер» примет «Монцу» в матче первого тура Серии А.