Госенс близок к переходу в клуб Бундеслиги

Левый защитник «Интера» Робин Госенс может перебраться в «Вольфсбург».

29-летний игрок уже договорился с немецким клубом об условиях контракта, о чём сообщалось ранее в текущем месяце. «Вольфсбург» намерен арендовать немецкого латераля с обязательством выкупа, которое активируется при определённых обстоятельствах. «Интер» пока не ответил согласием, но переговоры прогрессируют и могут завершиться успехом в скором времени.

Робин Госенс стал футболистом «Интера» в 2022 году, перебравшись из «Аталанты» за 27,4 млн евро. Текущая стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.