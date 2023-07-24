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Госенс близок к переходу в клуб Бундеслиги

24 Июля 2023 • 00:28 Комментировать
Вольфсбург
...
Хайденхайм
19.08 16:30

Левый защитник «Интера» Робин Госенс может перебраться в «Вольфсбург».

29-летний игрок уже договорился с немецким клубом об условиях контракта, о чём сообщалось ранее в текущем месяце. «Вольфсбург» намерен арендовать немецкого латераля с обязательством выкупа, которое активируется при определённых обстоятельствах. «Интер» пока не ответил согласием, но переговоры прогрессируют и могут завершиться успехом в скором времени.

Робин Госенс стал футболистом «Интера» в 2022 году, перебравшись из «Аталанты» за 27,4 млн евро. Текущая стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.

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Интер Милан Вольфсбург Робин Госенс трансферы футбола - лето 2023
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ВОЛЬФСБУРГ ХАЙДЕНХАЙМ
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