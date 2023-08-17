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«Челси» просит 35 миллионов евро за Трево Чалобу

17 Августа 2023 • 15:42 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
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19.08 21:45

Лондонский «Челси» повесил ценник на своего центрального защитника Трево Чалобу. По информации от La Gazzetta dello Sport, «синие» будут готовы отпустить воспитанника за 35 миллионов евро.

После приобретения Акселя Дисаси из «Монако» Чалобе нет места в «Челси». Игрок это прекрасно понимает и хочет покинуть команду до конца трансферного окна. Самый предметный интерес исходит со стороны миланского «Интера», но «нерадзурри» пока заинтересованы только в аренде.

«Челси» пока намерен продать Чалобу и не хочет рассматривать варианты с арендой. «Интер» надеется, что ближе к концу трансферного окна «синие» изменят свою позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Трево Чалоба трансферы футбола - лето 2023
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