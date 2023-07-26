Нападающий «Ромы» Пауло Дибала, вероятно, вновь оказался на радарах миланского «Интера».

Аргентинец мог пополнить ряды «нерадзурри» ещё в прошлом году, когда расстался с «Ювентусом», однако переговоры так и не были доведены до конца, и затем в дело вмешалась «Рома», оформившая подписание форварда. По информации Corriere della Sera, недавно «Интер» снова связался с Дибалой. В контракте 29-летнего игрока с римлянами прописана не самая солидная сумма отступных, что регулярно становится поводом для новых слухов о его уходе.

В начале месяца в СМИ появилась информация об интересе к Пауло Дибале со стороны лондонского «Челси», что позднее было опровергнуто.