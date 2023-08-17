«Интер» надеется, что сможет приобрести защитника «Баварии»

Миланский «Интер» нацелился на защитника мюнхенской «Баварии» Бенжамена Павара. По информации от Tuttosport, «нерадзурри» надеются, что смогут заполучить француза в оставшиеся дни трансферного окна.

Напомним, Павар до сих пор отказывается продлевать истекающий через год контракт и хочет уйти. Француз доступен на трансферном рынке по скидке – всего за 30 миллионов евро. Источник сообщает, что «Интер» находится в хороших отношениях с «Баварией» и надеется провернуть сделку за счёт этого. Ранее «нерадзурри» купили у мюнхенцев голкипера Янна Зоммера за 6 миллионов евро.

«Интер» хочет приобрести Павара на замену Милану Шкриньяру, который ранее ушёл свободным агентом в «ПСЖ».