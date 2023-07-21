Лаутаро Мартинес получил грандиозное предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес попал на радары представителей чемпионата Саудовской Аравии.

Неназванный саудовский клуб готов предложить аргентинцу четырёхлетний контракт с зарплатой в 60 млн евро в год, докладывает TyC Sports. Футболист пока не дал ответ. Трансферные переговоры с «Интером» в настоящий момент не ведутся.

Контракт Лаутаро Мартинеса с «нерадзурри» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 85 млн евро.

В прошлом месяце слухи связывали Мартинеса с возможным переходом в мадридский «Реал» и лондонский «Челси».