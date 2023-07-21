Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес получил грандиозное предложение из Саудовской Аравии

21 Июля 2023 • 00:30 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес попал на радары представителей чемпионата Саудовской Аравии.

Неназванный саудовский клуб готов предложить аргентинцу четырёхлетний контракт с зарплатой в 60 млн евро в год, докладывает TyC Sports. Футболист пока не дал ответ. Трансферные переговоры с «Интером» в настоящий момент не ведутся.

Контракт Лаутаро Мартинеса с «нерадзурри» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 85 млн евро.

В прошлом месяце слухи связывали Мартинеса с возможным переходом в мадридский «Реал» и лондонский «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
01:06 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не намерена отпускать Зоммера, пока не восстановится Нойер
00:48 · Англия. Премьер-лига
«Интер» считает Балогуна идеальным усилением на позицию в нападении
00:39 · Италия. Серия А
Названы условия перехода Чуквуезе в «Милан»
00:30 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес получил грандиозное предложение из Саудовской Аравии
00:22 · Англия. Премьер-лига
Гасперини ответил на вопрос о возможном переходе Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл звёздную замену Бернарду Силве в Серии А слухи
20 Июля
23:26 · Италия. Серия А
Руди Гарсия: «Осимхен хочет остаться в «Наполи» 1
23:18 · Италия. Серия А
Де Хеа отказался переходить в итальянский топ-клуб слухи
23:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» ведёт переговоры с форвардом, оценённым в 40 млн евро слухи
22:55 · Италия. Серия А
Буффон отказал арабам - конец карьеры практически неминуем
22:38 · Италия. Серия А
Тимоти Веа: «Меня вдохновляет Куадрадо, мы с ним очень похожи»
22:09 · Италия. Серия А
Стало известно, почему «ПСЖ» может отказаться от Влаховича
21:28 · Италия. Серия А
«Милан» приблизился к трансферу Чуквуезе слухи
20:52 · Италия. Серия А
​Онана попрощался с «Интером» перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»
20:39 · Италия. Серия А
​«Фенербахче» завершил трансфер экс-защитника ЦСКА официально
Все новости
Рекомендуем