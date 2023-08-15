Миланский «Интер» на год арендовал бразильского левого защитника «Монцы», 24-летнего Карлоса Аугусто. О пополнении состава официально рапортует пресс-служба «нерадзурри».

Аугусто – воспитанник «Кортинтианса». В «Монце» он оказался ещё три года назад – летом 2020 года и вышел с клубом в элиту итальянского футбола. В сезоне минувшем футболист провёл за бывший клуб 37 официальных встреч во всех турнирах, отметившись в них шестью голами и пятью ассистами, что для его амплуа - превосходный результат.