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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» арендовал защитника «Монцы» Аугусто официально

15 Августа 2023 • 19:26 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Миланский «Интер» на год арендовал бразильского левого защитника «Монцы», 24-летнего Карлоса Аугусто. О пополнении состава официально рапортует пресс-служба «нерадзурри».

Аугусто – воспитанник «Кортинтианса». В «Монце» он оказался ещё три года назад – летом 2020 года и вышел с клубом в элиту итальянского футбола. В сезоне минувшем футболист провёл за бывший клуб 37 официальных встреч во всех турнирах, отметившись в них шестью голами и пятью ассистами, что для его амплуа - превосходный результат.

Ранее Фабрицио Романо сообщал, что аренда миланским грандом футболиста будет включать обязательное право выкупа.
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Евро-Футбол.Ру,
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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