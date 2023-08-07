«Интер» запланировал переговоры с представителями нападающего «Арсенала»

Миланский «Интер» запланировал переговоры с представителями форварда «Арсенала» Фоларина Балогуна. По информации от Sky Sport Italia, «нерадзурри» уже сегодня обсудят с американцем условия личного контракта.

Напомним, Балогун хочет покинуть «Арсенал» в это трансферное окно, о чём уже сообщил главному тренеру Микелю Артете. Испанский специалист ранее не стал скрывать, что Фоларин с большой долей вероятности покинет клуб этим летом.

Воспитанник «Арсенала» провёл прошлый сезон в составе «Реймса», где забил 22 гола в чемпионате Франции. Балогун хочет покинуть «канониров», так как понимает, что ему не светит стабильное место в старте.