«Интер» предложит Лаутаро Мартинесу новый контракт с повышением зарплаты

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес может подписать с клубом новый контракт.

Аргентинский футболист, недавно назначенный капитаном «нерадзурри», считается в клубе ключевой и неприкасаемой фигурой. Согласно информации инсайдера Николо Скиры, в ближайшие недели руководство «Интера» начнёт переговоры с Мартинесом по новому трудовому договору. 25-летнему форварду будет предложено соглашение с повышением зарплаты, рассчитанное до 2028 года.

Лаутаро Мартинес выступает за миланский коллектив с 2018 года. На его счету 102 забитых мяча и 36 ассистов в 238 матчах за «Интер» во всех соревнованиях.

Действующий контракт Мартинеса рассчитан до июня 2026 года.