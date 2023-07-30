Агент Лаутаро Мартинеса ответил на вопрос о будущем игрока в «Интере»

Агент Лаутаро Мартинеса признался, что форвард готов продолжать сотрудничество с «Интером».

Недавно итальянские СМИ сообщили о намерении руководства «нерадзурри» в скором времени начать переговоры с аргентинцем по новому контракту.

«Лаутаро забил много голов, выиграл множество трофеев, что не могло не остаться незамеченным среди других клубов. Было много предложений, но он не захотел их слушать. Он не из тех, кто оказывает давление на свой клуб, пользуясь интересом со стороны. «Интер» сделал Лаутаро капитаном, он счастлив в Милане и очень любит клуб.

Новый контракт? Мне пока не звонили, но клуб работает над сделкой. Думаю, звонок неизбежен», – приводит Football Italia слова агента Алехандро Камано.