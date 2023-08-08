Директор «Интера» подтвердил интерес клуба к Балогуну

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио ответил на вопрос о возможном подписании нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна.

22-летний американец давно находится на радарах «нерадзурри», однако трансферная договорённость с «Арсеналом» по-прежнему не достигнута. Известно, что «канониры» требуют за форварда 50 млн евро.

«Балогун – одна из опций на рынке, но не единственный игрок, за которым мы наблюдаем. Мы ищем того, кто способен забивать голы», – заявил в интервью Sport Mediaset Аузилио.

Ранее «Интер» намеревался переманить в свои ряды нападающего «Вест Хэма» Джанлуку Скамакку, однако тот решил перейти в «Аталанту».