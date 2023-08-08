Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Директор «Интера» подтвердил интерес клуба к Балогуну

08 Августа 2023 • 21:44 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
12.08 14:30

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио ответил на вопрос о возможном подписании нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна.

22-летний американец давно находится на радарах «нерадзурри», однако трансферная договорённость с «Арсеналом» по-прежнему не достигнута. Известно, что «канониры» требуют за форварда 50 млн евро.

«Балогун – одна из опций на рынке, но не единственный игрок, за которым мы наблюдаем. Мы ищем того, кто способен забивать голы», – заявил в интервью Sport Mediaset Аузилио.

Ранее «Интер» намеревался переманить в свои ряды нападающего «Вест Хэма» Джанлуку Скамакку, однако тот решил перейти в «Аталанту».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Арсенал Лондон Пьеро Аузилио Фоларин Балогун трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
22:53 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Интера» рассказал, что думает о Лукаку
22:46 · Англия. Премьер-лига
Мойес придумал, как переманить Магуайра в «Вест Хэм» 2 слухи
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обсуждает продажу ван де Бека в клуб Ла Лиги
22:30 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Понимаю людей, сомневающихся в успехе «Ливерпуля»
22:16 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Челси» также пытались подписать Райю, но не добились скидки от «Брентфорда»
22:08 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн рассказал о своих сильных сторонах
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов снизить ценник Мактоминая
21:44 · Англия. Премьер-лига
Директор «Интера» подтвердил интерес клуба к Балогуну
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ювентус» могут согласовать обмен Лукаку на Влаховича в ближайшие дни слухи
21:19 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» улучшит предложение по Кейну – «Тоттенхэм» всерьёз рассматривает продажу слухи
21:10 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл рассказал, что думает о приходе Райи в «Арсенал»
20:55 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не станет предлагать за Магуайра больше 35 млн евро
19:54 · Англия. Премьер-лига
Мудрик будет играть за «Челси» под 10-м номером
19:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заплатит за вратаря «Брентфорда» 35 млн евро
17:50 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Арсенала» Тёрнер прошёл медосмотр в «Ноттингем Форест»
Все новости
Рекомендуем