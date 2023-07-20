Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа мог продолжить карьеру в миланском «Интере».

Испанец стал свободным агентом в начале текущего месяца, так и не договорившись с «красными дьяволами» о новом контракте. Недавно клуб объявил о подписании Андре Онана из «Интера», который призван стать новым «первым номером» в команде Эрика тен Хага. По сведениям Daily Record, «нерадзурри» рассматривали возможность приглашения де Хеа в качестве замены Онана, однако 32-летний футболист ответил отказом.

Давид де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» на протяжении 12 лет. Интерес к нему также проявляли клубы из Саудовской Аравии.