«Интер» определился со сменщиком Зоммера

Миланский «Интер» подпишет 26-летнего вратаря «Сампдории» Эмиля Аудеро в качестве второго голкипера, сообщает в своих соцсетях Фабрицио Романо. Он отмечает, что два итальянских клуба уже почти достигли соглашения о трансфере голкипера.

Аудеро рассматривается «Интером» исключительно как сменщик перешедшего в клуб Янна Зоммера. Напомним, о переходе Зоммера «Интер» объявил в понедельник вечером. Швейцарец перешёл из «Баварии» и подписал с «нерадзурри» контракт на три года.

Аудеро в минувшем сезоне смог сыграть за свой клуб в 26 официальных матчах, его контракт с покинувшей Серию А «Сампдорией» рассчитан ещё на три сезона.