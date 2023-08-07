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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» определился со сменщиком Зоммера

07 Августа 2023 • 23:31 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Миланский «Интер» подпишет 26-летнего вратаря «Сампдории» Эмиля Аудеро в качестве второго голкипера, сообщает в своих соцсетях Фабрицио Романо. Он отмечает, что два итальянских клуба уже почти достигли соглашения о трансфере голкипера.

Аудеро рассматривается «Интером» исключительно как сменщик перешедшего в клуб Янна Зоммера. Напомним, о переходе Зоммера «Интер» объявил в понедельник вечером. Швейцарец перешёл из «Баварии» и подписал с «нерадзурри» контракт на три года.

Аудеро в минувшем сезоне смог сыграть за свой клуб в 26 официальных матчах, его контракт с покинувшей Серию А «Сампдорией» рассчитан ещё на три сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сампдория Янн Зоммер Эмиль Аудеро трансферы футбола - лето 2023
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