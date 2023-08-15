Арнаутович станет вторым самым дорогим игроком в истории старше 34 лет

Трансфер Марко Арнаутовича из «Болоньи» в миланский «Интер» станет вторым самым дорогим в истории в категории игроков старше 34 лет. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» заплатят за австрийца 10 миллионов евро.

Отметим, что самым дорогим трансфером в этой возрастной категории является сделка по переходу Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Летом 2021 года «красные дьяволы» заплатили за португальца 17 миллионов евро.

Арнаутович ранее выступал в составе миланского «Интера» в начале карьеры и успел выиграть с клубом Лигу чемпионов в 2010 году.