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Чемпионат Италии. Серия А

Арнаутович станет вторым самым дорогим игроком в истории старше 34 лет

15 Августа 2023 • 14:40 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Трансфер Марко Арнаутовича из «Болоньи» в миланский «Интер» станет вторым самым дорогим в истории в категории игроков старше 34 лет. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» заплатят за австрийца 10 миллионов евро.

Отметим, что самым дорогим трансфером в этой возрастной категории является сделка по переходу Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Летом 2021 года «красные дьяволы» заплатили за португальца 17 миллионов евро.

Арнаутович ранее выступал в составе миланского «Интера» в начале карьеры и успел выиграть с клубом Лигу чемпионов в 2010 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Марко Арнаутович трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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