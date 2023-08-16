В «Интере» высказались о подписании Арнаутовича

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович в скором времени должен перебраться в миланский «Интер».

По достоверным данным, «нерадзурри» договорились о трансфере 34-летнего австрийца. Стоимость сделки оценивается в 10 млн евро. Журналисты попросили спортивного директора «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировать сделку: «Нам нужно урегулировать некоторые детали с «Болоньей», мы продолжаем ждать. Сегодня мало что можно сказать на этот счёт, давайте повременим до завтра», – передаёт TMW слова функционера.

Марко Арнаутович забил 25 голов в 58 матчах за «Болонью» во всех турнирах. Форвард уже выступал за «Интер» в сезоне-2009/10.