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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» высказались о подписании Арнаутовича

16 Августа 2023 • 00:58 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович в скором времени должен перебраться в миланский «Интер».

По достоверным данным, «нерадзурри» договорились о трансфере 34-летнего австрийца. Стоимость сделки оценивается в 10 млн евро. Журналисты попросили спортивного директора «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировать сделку: «Нам нужно урегулировать некоторые детали с «Болоньей», мы продолжаем ждать. Сегодня мало что можно сказать на этот счёт, давайте повременим до завтра», – передаёт TMW слова функционера.

Марко Арнаутович забил 25 голов в 58 матчах за «Болонью» во всех турнирах. Форвард уже выступал за «Интер» в сезоне-2009/10.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Марко Арнаутович Пьеро Аузилио трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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