«Интер» присматривается к защитнику «Челси»

Миланский «Интер» не потерял интерес к центральному защитнику «Челси» Трево Чалобе, который в это трансферное окно с большой долей вероятности может покинуть свою команду. Журналист Николо Скира отмечает, что англичанин до сих пор рассматривается «нерадзурри» в качестве потенциальной замены Милану Шкриньяру, который ранее свободным агентом перебрался в «ПСЖ».

Чалобе сейчас нет места в «Челси». Трево является игроком глубокого запаса. Ситуация стала ещё хуже после трансфера Акселя Дисаси из французского «Монако». Англичанин открыт к тому, чтобы покинуть «Челси» в оставшиеся дни окна.

Ранее сообщалось, что «синие» будут требовать за Чалобу в районе 50 миллионов евро.