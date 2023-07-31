Маркус Тюрам сравнил Серию А с Бундеслигой

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам рассказал об отличиях между итальянским и немецким футболом.

25-летний француз пополнил ряды «нерадзурри» в начале июля, перебравшись свободным агентом. Ранее форвард на протяжении четырёх лет выступал за «Боруссию» Мёнхенгладбах.

«Отличия Бундеслиги и Серии А? Футбол – это футбол, где бы вы ни находились, но в Италии особое внимание уделяется тактическому аспекту игры. Я уже был наслышан об этом в прошлом, но теперь сам стал свидетелем данного явления», – поведал в интервью Gazzetta dello Sport Тюрам, заключивший с миланским клубом контракт до 2028 года.