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Маркус Тюрам сравнил Серию А с Бундеслигой

31 Июля 2023 • 02:11 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам рассказал об отличиях между итальянским и немецким футболом.

25-летний француз пополнил ряды «нерадзурри» в начале июля, перебравшись свободным агентом. Ранее форвард на протяжении четырёх лет выступал за «Боруссию» Мёнхенгладбах.

«Отличия Бундеслиги и Серии А? Футбол – это футбол, где бы вы ни находились, но в Италии особое внимание уделяется тактическому аспекту игры. Я уже был наслышан об этом в прошлом, но теперь сам стал свидетелем данного явления», – поведал в интервью Gazzetta dello Sport Тюрам, заключивший с миланским клубом контракт до 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маркус Тюрам
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