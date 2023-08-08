Будущий новичок «Интера» Самарджич прибудет в Милан в среду

Будущий новичок миланского «Интера» Лазар Самарджич прибудет в Милан уже завтра вечером, а в четверг его ждёт медобследование в качестве нового игрока «нерадзурри». Об этом сообщает в соцсетях Фабрицио Романо.

«Будущая сделка никогда не вызывала сомнений», - подчеркнул Романо.

Напомним, что 21-летний серб на данный момент принадлежит «Удинезе». В минувшем сезоне полузащитник провёл за свой клуб 37 матчей в рамках Серии А, забил пять голов и оформил четыре ассиста. Выступает молодой футболист на позициях центрального и атакующего полузащитника.

Ранее сообщались подробности будущего контракта Самарджича с итальянским том-клубом.