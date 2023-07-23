Дюмфрис рассказал о целях «Интера» в предстоящем сезоне

Крайний защитник «Интера» Дензел Дюмфрис поделился мыслями о новой кампании.

«Мне не терпится начать свой третий сезон в команде. У нас есть чёткие цели – например, выиграть Скудетто, чего, к сожалению, не удалось сделать в первые два года моего пребывания здесь. Мне нравится в «Интере», я многому научился с момента прибытия, но продолжаю совершенствоваться каждый день.

В прошлом сезоне мы отлично выступили в Лиге чемпионов, хоть и не завоевали трофей. Надеюсь, в этот раз нам снова удастся преуспеть», – высказался в интервью официальному каналу «нерадзурри» 27-летний нидерландский футболист.