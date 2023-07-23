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Чемпионат Италии. Серия А

Дюмфрис рассказал о целях «Интера» в предстоящем сезоне

23 Июля 2023 • 23:48 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Крайний защитник «Интера» Дензел Дюмфрис поделился мыслями о новой кампании.

«Мне не терпится начать свой третий сезон в команде. У нас есть чёткие цели – например, выиграть Скудетто, чего, к сожалению, не удалось сделать в первые два года моего пребывания здесь. Мне нравится в «Интере», я многому научился с момента прибытия, но продолжаю совершенствоваться каждый день.

В прошлом сезоне мы отлично выступили в Лиге чемпионов, хоть и не завоевали трофей. Надеюсь, в этот раз нам снова удастся преуспеть», – высказался в интервью официальному каналу «нерадзурри» 27-летний нидерландский футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дензел Дюмфрис
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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