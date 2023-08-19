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Чемпионат Италии. Серия А

Серена: «У «Интера» нет бомбардира, но в то же время я приветствую приобретение Арнаутовича»

19 Августа 2023 • 03:54 Комментировать
Интер Милан
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Через 17 ч. 12 мин.

Бывший голеадор миланского «Интера» Альдо Серена, выступавший за этот клуб в 80-е годы прошлого столетия, считает, что в новый сезон клуб входит без настоящего бомбардира, коими были ушедшие из клуба Эдин Джеко и Ромелу Лукаку. Тем не менее, он приветствует появление в клубе Марко Арнаутовича, который, теоретически, также может стать главным бомбардиром команды.

- «Интер» потерял в атаке, не настоящего бомбардира, человека, который всегда находится в нужное время в нужном месте. Арнаутович пока что загадка, но я не склонен его критиковать только потому что он не играл в Лиге чемпионов. Он провел более ста матчей за сборную, это не менее важно, - цитирует слова Серены fcinter1908.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Арнаутович Альдо Серена
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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