Серена: «У «Интера» нет бомбардира, но в то же время я приветствую приобретение Арнаутовича»

Бывший голеадор миланского «Интера» Альдо Серена, выступавший за этот клуб в 80-е годы прошлого столетия, считает, что в новый сезон клуб входит без настоящего бомбардира, коими были ушедшие из клуба Эдин Джеко и Ромелу Лукаку. Тем не менее, он приветствует появление в клубе Марко Арнаутовича, который, теоретически, также может стать главным бомбардиром команды.

- «Интер» потерял в атаке, не настоящего бомбардира, человека, который всегда находится в нужное время в нужном месте. Арнаутович пока что загадка, но я не склонен его критиковать только потому что он не играл в Лиге чемпионов. Он провел более ста матчей за сборную, это не менее важно, - цитирует слова Серены fcinter1908.it.