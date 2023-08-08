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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» думает купить нападающего «Порту»

08 Августа 2023 • 12:34 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Миланский «Интер» раздумывает над приобретением нападающего «Порту» Мехди Тареми. По информации от Il Corriere dello Sport, иранец является одним из вариантов в шорт-листе «нерадзурри».

Проблема заключается в том, что Тареми также интересен лондонскому «Тоттенхэму», который ранее не смог купить игрока за 24 миллиона евро. Для «Интера» более приоритетным кандидатом является Фоларин Балогун из «Арсенала», но требуемая сумма в районе 50 миллионов евро пока отпугивает команду Симоне Индзаги.

Тареми в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, записав на свой актив 22 гола и 7 результативных передач в 33 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Мехди Тареми трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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