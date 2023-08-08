«Интер» думает купить нападающего «Порту»

Миланский «Интер» раздумывает над приобретением нападающего «Порту» Мехди Тареми. По информации от Il Corriere dello Sport, иранец является одним из вариантов в шорт-листе «нерадзурри».

Проблема заключается в том, что Тареми также интересен лондонскому «Тоттенхэму», который ранее не смог купить игрока за 24 миллиона евро. Для «Интера» более приоритетным кандидатом является Фоларин Балогун из «Арсенала», но требуемая сумма в районе 50 миллионов евро пока отпугивает команду Симоне Индзаги.

Тареми в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, записав на свой актив 22 гола и 7 результативных передач в 33 матчах.