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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» выбирает между Тареми и Арнаутовичем

11 Августа 2023 • 11:26 Комментировать
Морейренсе
...
Порту
14.08 20:45

Миланский «Интер» продолжает искать нового нападающего. По информации от Sky Sport Italia, «нерадзурри» сейчас выбирают между Мехди Тареми из «Порту» и Марко Арнаутовичем из «Болоньи».

Отмечается, что Арнаутович в данный момент находится выше Тареми в шорт-листе «Интера». Дело в том, что Марко доступен на рынке всего за 10 миллионов евро. В то же время «Порту» требует за Тареми свыше 30 миллионов.

Арнаутович в прошлом сезоне забил 10 голов в итальянской Серии А, проведя всего 21 матч. Тареми стал лучшим бомбардиром последнего розыгрыша чемпионата Португалии, забив 22 гола в 33 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Порту Марко Арнаутович Мехди Тареми трансферы футбола - лето 2023
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