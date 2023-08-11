«Интер» выбирает между Тареми и Арнаутовичем

Миланский «Интер» продолжает искать нового нападающего. По информации от Sky Sport Italia, «нерадзурри» сейчас выбирают между Мехди Тареми из «Порту» и Марко Арнаутовичем из «Болоньи».

Отмечается, что Арнаутович в данный момент находится выше Тареми в шорт-листе «Интера». Дело в том, что Марко доступен на рынке всего за 10 миллионов евро. В то же время «Порту» требует за Тареми свыше 30 миллионов.

Арнаутович в прошлом сезоне забил 10 голов в итальянской Серии А, проведя всего 21 матч. Тареми стал лучшим бомбардиром последнего розыгрыша чемпионата Португалии, забив 22 гола в 33 поединках.