Маротта: «Павар хочет перейти в «Интер»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о возможном подписании защитника «Баварии» Бенжамена Павара.

Как стало известно несколькими днями ранее, «нерадзурри» уже сделали предложение по 27-летнему французу, но получили отказ. Миланский клуб продолжает попытки приобрести игрока, несмотря на сведения о том, что «Бавария» не планирует его отпускать.

«Сделка по Павару остаётся в силе. Мы по-прежнему ведём переговоры с «Баварией». Желание игрока играет ключевую роль, а он хочет присоединиться к «Интеру». Проблема в том, что «Баварии» нужно найти ему замену, но переговоры продолжаются», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Маротты.