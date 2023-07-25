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Онана – в пятёрке самых дорогих продаж в истории «Интера»

25 Июля 2023 • 17:03 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Продажа голкипера Андре Онана из миланского «Интера» в «Манчестер Юнайтед» вошла в пятёрку самых дорогих продаж в истории «нерадзурри», сообщает авторитетный портал Transfermarkt. Так, камерунец был продан за 52,5 млн евро – это четвёртое место по дороговизне продаж.

На первом месте расположилась продажа форварда Ромелу Лукаку в лондонский «Челси» за 113 млн евро. На втором – продажа ещё одного форварда, Златана Ибрагимовича в «Барселону» в 2009 году за 69,5 млн евро. На третьем месте – ещё один трансфер двухлетней давности, а именно переход Ашрафа Хакими в «ПСЖ» за 68 млн евро.

На пятой строчке – снова продажа из «Интера» в «ПСЖ», а именно переход Мауро Икарди ровно за 50 млн евро.

Онана: «Мой переход в «Манчестер Юнайтед» – большое событие для Камеруна»

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович Ромелу Лукаку Мауро Икарди Андре Онана Ашраф Хакими
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