Симоне Индзаги: «В «Интере» меняются игроки, но принципы остаются»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями после победы в матче первого тура Серии А против «Монцы» (2:0).

Этим летом «нерадзурри» лишились значительной части футболистов, игравших видные роли в прошлом сезоне, что не помешало команде удачно стартовать в новом розыгрыше чемпионата. Дублем в ворота «Монцы» отметился Лаутаро Мартинес.

«Хорошая игра против сильного соперника. Наш состав серьёзно изменился, но команда продолжает придерживаться своих принципов – вы можете видеть, что наша игровая структура всегда на месте. Нам ещё предстоит проделать несколько шагов, чтобы до конца укомплектовать состав», – сказал в интервью Sky Sport Индзаги.