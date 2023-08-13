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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» сделал новое предложение по Арнаутовичу

13 Августа 2023 • 03:04 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Миланский «Интер» не оставляет попыток заполучить нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича.

34-летний футболист вряд ли будет продан в текущее трансферное окно, о чём недавно сообщил директор «Болоньи» Джованни Сартори. Тем не менее, по сведениям La Gazzetta dello Sport, «Интер», обозначивший Арнаутовича в качестве приоритетной опции на рынке, предложил 8 млн евро за австрийца. По некоторым данным, «Болонья» оценивает форварда в 10 млн евро. Вероятно, в ближайшие дни клубы всё же найдут компромисс.

Интерес к Марко Арнаутовичу также приписывался «Роме». В прошлом розыгрыше Серии А игрок отметился десятью голами в 21 матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Марко Арнаутович трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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