«Интер» сделал новое предложение по Арнаутовичу

Миланский «Интер» не оставляет попыток заполучить нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича.

34-летний футболист вряд ли будет продан в текущее трансферное окно, о чём недавно сообщил директор «Болоньи» Джованни Сартори. Тем не менее, по сведениям La Gazzetta dello Sport, «Интер», обозначивший Арнаутовича в качестве приоритетной опции на рынке, предложил 8 млн евро за австрийца. По некоторым данным, «Болонья» оценивает форварда в 10 млн евро. Вероятно, в ближайшие дни клубы всё же найдут компромисс.

Интерес к Марко Арнаутовичу также приписывался «Роме». В прошлом розыгрыше Серии А игрок отметился десятью голами в 21 матче.