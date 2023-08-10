Агент Арнаутовича высказался о будущем игрока на фоне слухов о переходе в «Интер»

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович может оказаться в миланском «Интере».

34-летний австриец оказался в шорт-листе «нерадзурри», активно занимающихся поиском нового центрфорварда.

«Мы хотим, чтобы «Болонья» соблюдала договорённость. Прошлым летом и зимой мы получили два очень привлекательных предложения из Англии, но отклонили их из уважения к «Болонье». В ответ нам было обещано, что Марко сможет уйти в будущем, если получит новое предложение от топ-клуба. Теперь такое предложение поступило. Это очень интересная возможность», – цитирует издание Sky Sport агента Арнаутовича.