Самарджич не перейдёт в «Интер»

Сербский полузащитник Лазар Самарджич не присоединится к «Интеру» этим летом.

По инфомрации журналиста Фабрицио Романо, сделка между игроком и «нерадзурри» сорвалась на финальном этапе. Переговоры приостановлены, несмотря на достигнутое на прошлой неделе соглашение и завершение медицинских тестов футболиста. Сообщается, что Самарджич официально вернётся в «Удинезе». Ранее о проблемах с переговорами сообщал спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио.

Напомним, что Лазар Самарджич должен был присоединиться к финалистам Лиги чемпионов за 15 миллионов евро. В прошедшей кампании Серии А 21-летний полузащитник провёл за 37 матчей, забив пять голов при четырёх ассистах.