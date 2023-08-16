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Чемпионат Италии. Серия А

Самарджич не перейдёт в «Интер»

16 Августа 2023 • 12:37 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Сербский полузащитник Лазар Самарджич не присоединится к «Интеру» этим летом.

По инфомрации журналиста Фабрицио Романо, сделка между игроком и «нерадзурри» сорвалась на финальном этапе. Переговоры приостановлены, несмотря на достигнутое на прошлой неделе соглашение и завершение медицинских тестов футболиста. Сообщается, что Самарджич официально вернётся в «Удинезе». Ранее о проблемах с переговорами сообщал спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио.

Напомним, что Лазар Самарджич должен был присоединиться к финалистам Лиги чемпионов за 15 миллионов евро. В прошедшей кампании Серии А 21-летний полузащитник провёл за 37 матчей, забив пять голов при четырёх ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лазар Самарджич трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
Комментарии (1)
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3Tituli
16 Августа 2023 в 13:03
Ну и хорошо - когда родственники вмешиваются в процесс переговоров, это всегда лишний гемор.
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