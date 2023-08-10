«Болонья» хочет продать Арнаутовича за 10 миллионов евро, два топ-клуба Серии А уже отказались

«Болонья» повесила ценник на своего нападающего Марко Арнаутовича. Если верить журналиста Николо Скире, австриец доступен на трансферном рынке за 10 миллионов евро.

Источник отмечает, что агент нападающего уже успел предложить услуги клиента двум топ-клубам – «Роме» и миланскому «Интеру». Обе команды отказались платить требуемую сумму. Если «Болонья» снизит ценник, «Интер» и «Рома» могут включиться в гонку, но сейчас клубы не заинтересованы в сделке.

Арнаутович ранее выступал за миланский «Интер» и даже выиграл с командой Лигу чемпионов в 2010 году. В последнем розыгрыше Серии А Марко забил 10 голов в 21 матче.