Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» хочет продать Арнаутовича за 10 миллионов евро, два топ-клуба Серии А уже отказались

10 Августа 2023 • 13:05 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

«Болонья» повесила ценник на своего нападающего Марко Арнаутовича. Если верить журналиста Николо Скире, австриец доступен на трансферном рынке за 10 миллионов евро.

Источник отмечает, что агент нападающего уже успел предложить услуги клиента двум топ-клубам – «Роме» и миланскому «Интеру». Обе команды отказались платить требуемую сумму. Если «Болонья» снизит ценник, «Интер» и «Рома» могут включиться в гонку, но сейчас клубы не заинтересованы в сделке.

Арнаутович ранее выступал за миланский «Интер» и даже выиграл с командой Лигу чемпионов в 2010 году. В последнем розыгрыше Серии А Марко забил 10 голов в 21 матче.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Рома Интер Милан Марко Арнаутович трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
13:48 · Италия. Серия А
Галлиани ответил, может ли Миранчук перейти в «Монцу»
13:29 · Италия. Серия А
«Ювентус» продлил контракт с нападающим
13:05 · Италия. Серия А
«Болонья» хочет продать Арнаутовича за 10 миллионов евро, два топ-клуба Серии А уже отказались
10:57 · Германия. Бундеслига
Гравенберх интересен топ-клубу Серии А
10:34 · Англия. Премьер-лига
Лукаку всё ещё не теряет надежд перейти в «Ювентус»
10:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» рассматривает Меньяна и Кошту для долгосрочной замены Нойера
09:05 · Италия. Серия А
«Ювентус» предлагает за Дзаньоло 30 миллионов евро
09:02 · Германия. Бундеслига
Муриэль заинтересовал клуб Бундеслиги
08:33 · Италия. Серия А
Бонуччи готовится к уходу из «Ювентуса»
08:27 · Италия. Серия А
Амрабат выбрал новый клуб
02:40 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Интер» должен избежать ошибок, допущенных в прошлом сезоне»
00:21 · Италия. Серия А
Аллегри: «Мы не будем рисковать коленом Погба»
00:14 · Италия. Серия А
Агент Арнаутовича высказался о будущем игрока на фоне слухов о переходе в «Интер»
09 Августа
23:27 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло с высокой вероятностью покинет «Галатасарай», интерес проявляют пять клубов слухи
22:47 · Италия. Серия А
Аллегри ответил на вопрос о шансах «Ювентуса» на чемпионство в Серии А
Все новости
Рекомендуем