Дубль Мартинеса позволил «Интеру» переиграть «Монцу»

«Интер» стартовал в новом сезоне Серии А домашним матчем против «Монцы». Дензел Дюмфрис подхватил мяч справа и прострелил в борьбу, у линии вратарской Лаутаро Мартинес в касание открыл счет. Быстрый гол помог миланцам сыграть без ненужного риска. Под конец игры Марко Арнаутович блеснул техникой в сольном проходе и прострелил на пустые ворота, Мартинес в падении замкнул передачу - 2:0.