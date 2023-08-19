Дубль Мартинеса позволил «Интеру» переиграть «Монцу»

«Интер» стартовал в новом сезоне Серии А домашним матчем против «Монцы». Дензел Дюмфрис подхватил мяч справа и прострелил в борьбу, у линии вратарской Лаутаро Мартинес в касание открыл счет. Быстрый гол помог миланцам сыграть без ненужного риска. Под конец игры Марко Арнаутович блеснул техникой в сольном проходе и прострелил на пустые ворота, Мартинес в падении замкнул передачу - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Мартинес Лаутаро8'
|(2:0) Мартинес Лаутаро76'
Зоммер Янн•Дармиан Маттео84' (Биссек Янн-Аурель (84') •Де Врей Стефан•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел67' (Куадрадо Хуан (67') •Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико67' (Аугусто Карлос (67') •Тюрам Маркус67' (Арнаутович Марко (67') •Мартинес Лаутаро 32'80' (Фраттези Давиде (80')
Ди Грегорио Микеле•Д'Амброзио Данило70' (Перейра Педру II (70') •Мари Пабло•Кальдирола Лука• 41'Чиурриа Патрик•Кирьякопулос Георгиос86' (Карбони Валентин (86') •Гальярдини Роберто71' (Мачин Хосе (71') •Пессина Маттео•Колпани Андреа61' (Биринделли Самуэле (61') •Капрари Джанлука•Марич Мирко61' (Мота Дани (61')
19 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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