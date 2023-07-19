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Чемпионат Италии. Серия А

Куадрадо объяснил решение перейти в «Интер»

19 Июля 2023 • 21:47 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Новичок миланского «Интера» Хуан Куадрадо высказался о своём переходе.

35-летний игрок пополнил ряды «нерадзурри» в качестве свободного агента. Ранее колумбиец выступал за «Ювентус», который покинул по истечении срока контракта в июне.

«У меня было много предложений, но Италия – мой второй дом, мне здесь очень комфортно. Я не мог отказаться от возможности выступать за такой клуб – все знают, насколько авторитетен «Интер» в европейском футболе. Очень рад, что оказался здесь», – цитирует журналист Альфредо Педулла опытного латераля.

Контракт Хуана Куадрадо с «Интером» рассчитан до конца сезона-2023/24.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Хуан Куадрадо трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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