Куадрадо объяснил решение перейти в «Интер»

Новичок миланского «Интера» Хуан Куадрадо высказался о своём переходе.

35-летний игрок пополнил ряды «нерадзурри» в качестве свободного агента. Ранее колумбиец выступал за «Ювентус», который покинул по истечении срока контракта в июне.

«У меня было много предложений, но Италия – мой второй дом, мне здесь очень комфортно. Я не мог отказаться от возможности выступать за такой клуб – все знают, насколько авторитетен «Интер» в европейском футболе. Очень рад, что оказался здесь», – цитирует журналист Альфредо Педулла опытного латераля.

Контракт Хуана Куадрадо с «Интером» рассчитан до конца сезона-2023/24.