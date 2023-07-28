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Индзаги прокомментировал сорвавшееся возвращение Лукаку в «Интер»

28 Июля 2023 • 00:35 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о несостоявшемся переходе Ромелу Лукаку в «Интер».

«Нерадзурри» долгое время обсуждали с «Челси» аренду бельгийского форварда с правом выкупа, но в итоге вышли из сделки, почувствовав недостаточную заинтересованность со стороны самого игрока. Лукаку, напомним, склонялся к переходу в «Ювентус», что крайне разочаровало представителей «Интера».

«Возвращение Лукаку? Эта история заслуживает другого завершения», – приводит TMW слова Индзаги, ответившего на вопросы журналистов после ничьей (1:1) в товарищеском матче с саудовским «Аль-Насром».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Симоне Индзаги Ромелу Лукаку
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