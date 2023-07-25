Симоне Индзаги назвал главную цель «Интера» на новый сезон

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал о задачах команды на предстоящую кампанию.

В минувшем сезоне «нерадзурри» добрались до финала Лиги чемпионов и финишировали на третьей позиции в Серии А, а также стали триумфаторами Кубка Италии и Суперкубка страны.

«Нам есть чем гордиться, когда мы вспоминаем о прошлом сезоне. Теперь наша главная цель – выиграть Скудетто. Сейчас мы делаем всё, чтобы наилучшим образом укрепить состав и подготовиться к старту. Мы надеемся завоевать чемпионство в предстоящем розыгрыше Серии А», – поведал в интервью Soccerking наставник «Интера».

19 августа коллектив Симоне Индзаги сыграет против «Монцы» в рамках первого тура чемпионата Италии.