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Чемпионат Италии. Серия А

Бреме всё ещё верит в Скудетто «Интера»

04 Февраля 2023 • 00:19 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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05.02 22:45

Бывший футболист миланского «Интера» Андреас Бреме верит в то, что миланский клуб еще сможет настичь «Наполи», несмотря на то, что отрыв неаполитанцев составляет уже тринадцать очков. Отдавший «Интеру» лучшие годы своей карьеры Бреме поделился своими надеждами в интервью изданию L'Interista.

- Конечно, если смотреть на вещи реально, то у «Наполи» прекрасные шансы, там 13-очковое преимущество. Но давайте всегда помнить - в футболе возможно все. Я надеюсь, и болельщикам «Интера» тоже надо надеяться, - заявил бывший футболист.

Свой ближайший матч «Интер» сыграет против «Милана», это будет уже в воскресенье. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андреас Бреме
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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