«Милан» отдал молодого полузащитника в аренду

Итальянский «Милан» отдаст своего молодого полузащитника Марко Лазетича в аренду в австрийский клуб «Альтах». Об этом в своих соцсетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо, срок аренды игрока – до конца текущего сезона.

Отметим, что этот австрийский клуб тренирует легендарный немецкий футболист Мирослав Клозе.

Лазетичу всего 19 лет, практики игровой в стане «россонери» на взрослом уровне он почти не имеет – у него лишь один матч в Серии А. Стоимость молодого игрока, если верить порталу Transfermarkt – 3 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к Лазетичу от двух итальянских клубов – «Специи» и «Кальяри».