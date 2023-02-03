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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» отдал молодого полузащитника в аренду

03 Февраля 2023 • 23:40 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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05.02 22:45

Итальянский «Милан» отдаст своего молодого полузащитника Марко Лазетича в аренду в австрийский клуб «Альтах». Об этом в своих соцсетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо, срок аренды игрока – до конца текущего сезона.

Отметим, что этот австрийский клуб тренирует легендарный немецкий футболист Мирослав Клозе.

Лазетичу всего 19 лет, практики игровой в стане «россонери» на взрослом уровне он почти не имеет – у него лишь один матч в Серии А. Стоимость молодого игрока, если верить порталу Transfermarkt – 3 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к Лазетичу от двух итальянских клубов – «Специи» и «Кальяри».

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Евро-Футбол.Ру,
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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