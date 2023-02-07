Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Смотрелись как спарринг-партнёр» - Сакки возмущён поражением «Милана»

07 Февраля 2023 • 23:00 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

В центральном матче заканчивающегося двадцать первого тура итальянской Серии А «Интер» с минимальным счетом одолел «Милан», что очень не понравилось бывшему тренеру «россонери» - Арриго Сакки. Он набросился с критикой на команду Стефано Пиоли, сравнив ее со спарринг-партнером для «Интера».  

- «Милан» не был командой, особенно в первой половине матча. «Интер» играл не против соперника, а против обычного спарринг-партнера. Так против «Интера» играть нельзя, надо быть командой на поле, - цитирует слова бывшего наставника «Милана» итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Арриго Сакки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
76 мин
Салернитана Салернитана
Ювентус Ювентус
0
3
5.80 4.10 1.60
Видео
Все матчи
Новости
07 Февраля
23:30 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Всё, что делает Моуринью - это во благо команды»
23:19 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» отреагировали на слухи о расторжении контракта Погба
23:01 · Италия. Серия А
Кассано: «Только победа «Интера» в Лиге чемпионов спасёт Индзаги от провала»
23:00 · Италия. Серия А
«Смотрелись как спарринг-партнёр» - Сакки возмущён поражением «Милана»
22:15 · Италия. Серия А
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
21:47 · Италия. Серия А
Бонек: «Наполи» лучше «Реала» 1
21:43 · Италия. Серия А
Демирал продаст футболку Роналду, средства пойдут пострадавшим от землетрясения
21:29 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Серии А претендует на защитника «Челси» Чалобу
20:42 · Италия. Серия А
«Наполи» требует более 150 млн евро за Осимхена
20:14 · Италия. Серия А
Ибрагимович провёл тренировку с «Миланом», швед может сыграть против «Торино»
18:34 · Италия. Серия А
«Реал» и «Интер» могут обменяться игроками 1
18:21 · Англия. Премьер-лига
​Представитель Миранчука прокомментировал слухи о «Челси» 1
16:40 · Италия. Серия А
​«Ненавижу «Ювентус»: Прокурор Турина оказался под ударом 2
15:58 · Италия. Серия А
​Осимхен выпрыгнул выше Роналду 1
15:45 · Италия. Серия А
​«Ювентус» расстанется с ди Марией и ещё с четырьмя игроками
Все новости
Рекомендуем