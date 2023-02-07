«Смотрелись как спарринг-партнёр» - Сакки возмущён поражением «Милана»

В центральном матче заканчивающегося двадцать первого тура итальянской Серии А «Интер» с минимальным счетом одолел «Милан», что очень не понравилось бывшему тренеру «россонери» - Арриго Сакки. Он набросился с критикой на команду Стефано Пиоли, сравнив ее со спарринг-партнером для «Интера».

- «Милан» не был командой, особенно в первой половине матча. «Интер» играл не против соперника, а против обычного спарринг-партнера. Так против «Интера» играть нельзя, надо быть командой на поле, - цитирует слова бывшего наставника «Милана» итальянское новостное агентство ITASportPress.